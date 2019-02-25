Oda Konserleri Quartet Mapa ile devam etti Odunpazarı Belediyesi, her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserlerine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserlerine devam ediyor.

Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri’nde bu kez Quartet Mapa sahne aldı. Hüseyin Ulutaş’ın solistliğini yaptığı konsere, Eskişehirli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kemanıyla Şenzelita Aykanat ve Yeşim Güner Kıvılcım, viyolasıyla Melda Sak ve viyolonseli ile Zeynep Alnıaçık Ulutaş sanatseverlerle bir araya gelirken, konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.