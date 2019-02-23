Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, 5 adayın yarıştığı seçimde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı olduğu öğrenildi.







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