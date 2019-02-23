0553 313 94 23

Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:14
Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, 5 adayın yarıştığı seçimde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı olduğu öğrenildi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:14
  1. Afşin Ziraat Odası
  2. Ziraat Odası Seçimlerinde kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mazot skandalına rağmen Volkswagen, 2018 yılını 235.8 milyar ciro ile kapattı
    1. Mazot skandalına rağmen Volkswagen,..
    2. "İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe..
    3. İŞKUR iş sahibi yapıyor
    4. MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
    5. Fuat Oktay, taksicileri ziyaret etti
    6. Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı
    7. BBP Genel Başkanı Destici, Muş’ta
    8. Hatay'da cinayet
    9. Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek
    10. Elektronik sigara haram mı? Diyanet..
    11. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının..
    12. Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda..
    13. 'Penaltı haksız' deyip topu dışarı attı
    14. Kontrolden çıkan araç yol kenarına..
    15. "Sandıkta yenilecekler, o sandığa..
    16. Guaido, Venezuela'ya insani..
    17. Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine..
    18. Gürcistan’da Orta Çağ’a ait mezar..
    19. Kendisini taciz ettiği iddiasında..
    20. Bursa’da sazlıklar alev alev yandı
    21. Magnezyum neden önemlidir? Magnezyum..
    22. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    23. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    24. Başakşehir-Bursaspor maçı ne zaman..
    25. Binali Yıldırım Sarıyer'de
    26. Göksel Gümüşdağ: “Bu kadar ağır hava..
    27. Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine..
    28. Çorlu’da kar yağışı
    29. Yargıtay'dan kiracıya kötü haber! O..
    30. Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı..
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu