Bu gurur senin CHP...Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni milletvekilli oldu!

24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde, CHP'nin HDP'ye olan desteği, terör destekçisi partinin barajı aşmasını sağladı.

Her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesiyle barajı aştıran CHP sayesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da Meclis'e girmiş oldu.

MAZBATAYLA POZ VERDİ

TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. HDP'nin Şanlıurfa'dan milletvekili olan Ömer Öcalan da mazbatasını alarak fotoğraf çektirdi.

DİLEK ÖCALAN GİTTİ ÖMER ÖCALAN GELDİ

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma’nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP’den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemişti.

Yerine Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa birinci sıradan aday yapıldı. Öcalan da, geçen Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri sonucu vekil seçildi.