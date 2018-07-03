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Bu gurur senin CHP...Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni milletvekilli oldu!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, TBMM'de 27. Dönem'de görev almak için kayıt işlemlerini yaptırdı.

03 Temmuz 2018 Salı 14:48
Bu gurur senin CHP...Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni milletvekilli oldu!

24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde, CHP'nin HDP'ye olan desteği, terör destekçisi partinin barajı aşmasını sağladı.

Her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesiyle barajı aştıran CHP sayesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da Meclis'e girmiş oldu.

MAZBATAYLA POZ VERDİ

TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. HDP'nin Şanlıurfa'dan milletvekili olan Ömer Öcalan da mazbatasını alarak fotoğraf çektirdi.

DİLEK ÖCALAN GİTTİ ÖMER ÖCALAN GELDİ

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma’nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP’den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemişti.

Yerine Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa birinci sıradan aday yapıldı. Öcalan da, geçen Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri sonucu vekil seçildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:48
  1. Şanlıurfa
  2. CHP
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • ................46 dk önce
    Eğer Amcası gibi düşünmeyip kürt türk kardeştir bu toprak bu bayrak hepimizin bayrağı diye düşünüyorsa hiç problem yok...lakin amcamın yolundan devam ederim derse aldı paranın içinde ufacık ta olsa benim ödediğim vergi varsa ben hakkımı helal etmiyorum..
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