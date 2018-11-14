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PKK elebaşı Öcalan’ın sağ kolu İsviçre’de iltica bekliyor

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sağ kolu olan ve kırmızı bültenle aranan terörist Osman Erdal’ın Zürih Havalimanı’nda iltica beklediği ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:08
PKK elebaşı Öcalan’ın sağ kolu İsviçre’de iltica bekliyor

PKK'nın kuruluşunda yer alan ve 1998'de Abdullah Öcalan ile birlikte Suriye Şam'da kalan "Sarı Sadun" kod adlı Osman Erdal, 9 Ekim'de Güney Afrika'nın Johannesburg kenti üzerinden Kuzey Irak'ın Erbil kentine oradan da Zürih'e gelerek iltica talep etti.

Erdal'ın Güney Afrika'nın kendisi için güvenli olmadığını öne sürerek yaptığı iltica talebi reddedildi. İsviçre Mülteciler Dairesi'nin ret kararı üzerine Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational, Erdal'ın iltica talebine olumlu cevap verilmesi çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı.

PKK elebaşı Öcalan'ın sağ kolu olan ve Karayılan">Murat Karayılan ile Cemil Bayık gibi kırmızı bültenle aranan 100 azılı terörist arasında yer alan Erdal, Zürih Havalimanı'ndaki iltica merkezinde 5 haftadır bekletiliyor. Öte yandan Fransa'da 18 Temmuz'da tutuklanan Özkan T. adlı PKK'lı teröristin dün Fransa makamlarınca Almanya'ya iade edildiği bildirildi.

 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:08
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