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CHP ve İP'in ortak adayı Alper Taş, Öcalan posteri önünde poz vermiş!

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın önünde konuşma yapan Alper Taş, şimdi CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak 31 Mart seçimlerine giriyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
CHP ve İP'in ortak adayı Alper Taş, Öcalan posteri önünde poz vermiş!

CHP'li Alper Taş'ın Kandil’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde bölücü terör örgütü üyelerine konuşma yaptığı ortaya çıktı.

4 yıl sonra arkadaki poster değişti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olanAlper Taş, aradan geçen 4 yılın ardından bu kez de Meral Akşener'in posteri önünde seçim çalışmalarına devam ediyor.


"HDP'liler Taş'ı destekleyecek"

Öte yandan Alper Taş'a HDP'den de destek geldi. HDP'den yapılan açıklamada, "Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
  1. Alper Taş
  2. Abdullah Öcalan
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. HDP

YORUM YAZ

  • Jobbik PartisiJobbik Partisi48 dk önce
    Bir Atatürkcü olarak CHPnin kapatilmasini istiyorum. Yeter artik!
  • KamilKamil51 dk önce
    her siyasetçi için 4 yıl önce 4 yıl sonra yapalım mı? var mısınız? hadi.

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