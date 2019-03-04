CHP ve İP'in ortak adayı Alper Taş, Öcalan posteri önünde poz vermiş!

CHP'li Alper Taş'ın Kandil’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde bölücü terör örgütü üyelerine konuşma yaptığı ortaya çıktı.

4 yıl sonra arkadaki poster değişti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olanAlper Taş, aradan geçen 4 yılın ardından bu kez de Meral Akşener'in posteri önünde seçim çalışmalarına devam ediyor.



"HDP'liler Taş'ı destekleyecek"

Öte yandan Alper Taş'a HDP'den de destek geldi. HDP'den yapılan açıklamada, "Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.