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Öcalan'ın yeğeni de Meclis'te yemin etti!

CHP'den HDP'ye giden oylarla Meclis'e giren teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın, yemin ederken şekilde şekle girdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:15

27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yeminlerini ederek resmen göreve başladı.

ÖCALAN'I MECLİS'E SOKTULAR!

Bu isimler arasında terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın yeğeni de vardı. Kandil'in partisi HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Ömer Öcalan, CHP'den HDP'ye kayan oylar sayesinde Meclis'e girmeye hak kazanmıştı. Ömer Öcalan, milletvekili yeminini ederken yüzündeki ifadeler dikkat çekti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:15
  1. Şanlıurfa
  2. TBMM Genel Kurulu
  3. Ömer Öcalan
  4. CHP
  5. HDP
  6. Abdullah Öcalan
  7. Kandil

YORUM YAZ

  • OO1 sa önce
    Geçen dönem de diğer yeğeni meclisteydi
  • kemalistkemalist40 dk önce
    33 askerimizi hunhanca katleden örgütün başında bulunan şemdin sakıkın kardeşi hangi partiden milletvekili seçilditabikii chp den))))
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Haram olsunaldıgı
  • OO1 sa önce
    Geçen dönem de diğer yeğeni meclisteydi
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    kilictar oglu allahtan dilegim ömur boyu bu yaptigin hainlik ve turkiyeye yaptigin kötulukler iftiralarin senden sorulmasi cunki mobalin cok bu hain lerin sorumlusu sensin sende bizzat bas aktörsun allah seni bildigi gibi yapsin tabikii inaniyorsan
  • Nazım aratNazım arat1 sa önce
    Namus ve şerefin kandilde bulunmadığını da söylesinler
  • Nasır Önder Nasır Önder 43 dk önce
    Asrın katilleri Allah belanızı versin.size oy veren destekleyenlerinde iki yakası bir araya gelmesin. Namussuz şerefsizler.
  • SertanSertan14 dk önce
    Şerefsiz namussuz sen olmazsan millete hakaret etmezsin yasal bir parti millet sanamı soracak kime oy verecegini
  • İtsevmezİtsevmez1 sa önce
    doğru dürüst Türkçe bile konuşamayan bir kainat güzeli öcalan! vardı,hani insanın rüyasına girse insanın rüyasına atom bombası atacağı gelir. yetmedi soyadı terörist öcalan olmasından başka hiç bir özelliği olmayan ikincisi geldi size meclise sokan ve sokulmasına yardım edeninde ulan bu hain güruha benim vergimden zırnık verenin iki elim yakasında olsun bunların yeri meclis değil zindan.
  • HsnHsn53 dk önce
    ben tahmin ediyordum kk nin hdpkk lı bir adam olduğunu şu ana kadar cchhğpp yaptıklarına dnüştürdüğü durum a bakılırsa hdpkkk nın stepnedi durumuna getirdi cchhğpp yi
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