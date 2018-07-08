Öcalan'ın yeğeni de Meclis'te yemin etti!

27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yeminlerini ederek resmen göreve başladı.

ÖCALAN'I MECLİS'E SOKTULAR!

Bu isimler arasında terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın yeğeni de vardı. Kandil'in partisi HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Ömer Öcalan, CHP'den HDP'ye kayan oylar sayesinde Meclis'e girmeye hak kazanmıştı. Ömer Öcalan, milletvekili yeminini ederken yüzündeki ifadeler dikkat çekti.