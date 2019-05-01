Suriye’de PYD/PKK tarafından işgal edilen Haseke şehrinde terör örgütü militanları tarafından ’Öcalan karşıtı’ slogana kanlı infaz gerçekleştirildi. PKK’lı teröristin masum sivilleri katlettiği görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Suriye’nin Haseke şehri DEAŞ’tan alındıktan sonra Arap nüfusa baskı uygulayan militanlar katliamlarına devam ediyor. Yayınlanan görüntüde bir grup PKK’lının duvara yazılan “Öcalan aşağı” yazısının önünde toplandığı ve sinirlendiği gözüküyor. Yoldan motosikletiyle geçen bir adam ve karısını durduran militan, birden karı kocaya ateş ederek şehir ortasında katlediyor.

ABD destekli bölücü teröristler, Suriye’nin doğusunu kontrol altına alarak, ülkenin önemli petrol yataklarına sahip oldu. PYD/PKK’lı teröristler, bölgeyi ele geçirdiğinden beri bölge halkına, özellikle Arapları yerinden ediyor, mallarına el koyuyor ve katliam düzenleyerek nüfus politikası uyguluyor.