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Ocakta emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Ramazan ve Kurban Bayramında aldıkları 2 bin TL ikramiye ile yüzleri gülen emekliler şimdi de yeni yılda yapılacak zamı bekliyor. Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

28 Eylül 2018 Cuma 17:16
Ocakta emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Ramazan ve Kurban Bayramında aldıkları 2 bin TL ikramiye ile yüzleri gülen emekliler şimdi de yeni yılda yapılacak zamı bekliyor. Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

En düşük memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zam farkı ne zaman ödenecek? Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 18 kuruşa çıkacak. Halen bin 79 lira 59 kuruş olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 194 lira 57 kuruşa yükselecek. Zam oranı yüzde 10.65 olursa en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 896 lira 5 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 21 lira 39 kuruştan bin 130 lira 17 kuruşa ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon verileri açıklandı, geriye 4 veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla ortaya çıkacak.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:16
  1. Ocakta emekli maaşı ne kadar olacak?
  2. son dakika emekli maaşları
  3. 2019 emekli zammı

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