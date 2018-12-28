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Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.
28 Aralık 2018 Cuma 11:04
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:04
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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