0553 313 94 23

Borsa İstanbul'da ocak ayının şampiyonu Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde20,16 yükselişle noktalayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirket olarak göze çarptı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Borsa İstanbul'da ocak ayının şampiyonu Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde  20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor endeksinde yükseliş

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde 9,41 değer kazandı.

Ocak ayında Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.

4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi. Ocak ayında  hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı.

Galatasaray'ı yüzde 12,86 ile Fenerbahçe ve yüzde 2,47 ile Beşiktaş  izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18,83 kaybettirdi.

En fazla piyasa değeri Galatasaray'ın 

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 398 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören spor şirketlerinin 2019 ocak ayı değişimi, kapanış fiyatı ve piyasa değerleri şöyle:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
  1. Trabzon
  2. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar
  3. Borsa İstanbul
  4. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    1. Terör devleti haddini iyice aştı!..
    2. İstanbul’da asgari ücret için yeni öneri
    3. Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber
    4. Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü
    5. Fiat 500’den satış rekoru
    6. Ocak ayının şampiyonu Galatasaray oldu
    7. 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları
    8. İran yeni füzesini tanıttı
    9. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli..
    10. Teslim olan PKK'lı itiraf etti! "Erzak..
    11. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    12. ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu
    13. "2018 yılı kulübümüz için başarılı..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. Diyarbakırlı kadınlara ücretsiz..
    16. Savaş gemileri korumasında ilerliyor!..
    17. Şişecam'dan 2018 yılında yaklaşık 3,4..
    18. Bakan Varank duyurdu! OSB'lerde arsa..
    19. Oktay dünyaya seslendi: O dönem..
    20. Super Bowl'dan ABD ekonomisine 15..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi