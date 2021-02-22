Ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Bu dönemde 70 bin 587 konut, 49 bin 578 tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 iş yeri satışı yapıldı. Satışı gerçekleştirilen taşınmazlardan toplam 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harç geliri sağlandı. Gayrimenkul satışlarının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal ve ipotek de dahil toplam 999 bin 868 işlem yapıldı.