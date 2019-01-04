Araç muayene ücretlerine zam yapıldı mı? Ocak 2019 araç muayene ücretleri ne kadar?

Ülkemizde araç muayeneleri TÜVTÜRK tarafından yapılmaktadır. Araç muayene süreleri aracın yaşına göre, ücretleri ise kullanılan araç tipine göre değişmektedir. Araç muayene süreleri yeni araçlar için 3 yıl, 3 yaş ve daha büyük hususi araçlar için 2 yıl ve ticari araçlar için ise bir yıldır. Her yılın sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri yeniden belirlenmektedir. Peki, bu yıl araç muayene ücretleri ne kadar?



OCAK 2019 FİYAT LİSTESİ



Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 377,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 279,66 TL, Traktör (Römorklu, Römorksuz),

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 142,78 TL Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.



Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.Fiyatlara KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.





ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Araç muayene randevusu almak için TÜVTÜRK resmi internet sayfasına giriş yapmak gerekmektedir. Randevu için plaka no, ruhsat seri ve no, şehir bilgileri istenmektedir. Ardından devam tuşuna basarak açılan sayfada yine araç hakkında trafik sigorta bilgileri ve borç durumunun incelenerek tamamlanması gerekmektedir.Araç muayene randevusu yaptırabilmek için trafik sigortasının da zamanında ödemiş olması gerekiyor. Gecikmiş ve ödenmemiş sigorta borçları randevu alımını engeller. Bu durumda borçları ödeyerek ardından randevu almak mümkündür.