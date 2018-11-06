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Koray Şener'le ilgili paylaşım yapan O. Ç. yakalandı

Derbi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'le ilgili sosyal medyada çirkin paylaşım yapan O. Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

06 Kasım 2018 Salı 08:56
Koray Şener'le ilgili paylaşım yapan O. Ç. yakalandı

Koray Şener isimli Fenerbahçe taraftarı, 2 Kasım 2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi tribünde kalp krizi geçirerek fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şener hakkında birçok taziye mesajı yayınlanırken, skandal ifadelerle halkı kışkırtmaya çalışanlar da peydah oldu. 

O.Ç. yakalandı, gözaltına alındı

Emniyetten yapılan açıklamada, Şener üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan “@oknnctnnn” isimli instagram hesabı kullanıcısına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde açık kimliği ve adresi tespit edilen O.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Gereken yapılacak

Açıklamada, zanlının hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilerek, "Hayatını kaybeden sporseverimiz Koray Şener’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına Fenerbahçe Kulübüne ve tüm sporseverlere başsağlığı dileriz. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olan şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." denildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:56
  1. koray şener
  2. hakaret
  3. sosyal medya
  4. gözaltı
  5. emniyet müdürlüğü

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