OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.21 Mart 2019 Perşembe 16:58
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Zonguldak’ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Valilik binası yanında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık haftası nedeniyle valilik binası yanında 2 bin 300 adet ıhlamur ve kestane fidanı dağıtıldı. Ücretsiz olarak dağıtılan fidanlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
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