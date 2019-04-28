Objektifler kanola sarısına boyandı Edirne'de ekimi artan kanola bitkisi verimiyle çiftçiyi güldürürken, sarı çiçekli yapısıyla da fotoğraf tutkunlarının bahardaki favorisi oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de ekimi artan kanola bitkisi verimiyle çiftçiyi sevindirirken, sarı çiçekli yapısıyla da fotoğraf tutkunlarının bahardaki favorisi oluyor. Önceki yıllara oranla ekimi 3 kat artan kanolanın çiçek vermeye başlamasıyla Trakya adeta sarıya boyandı. Verimi çiftçiyi memnun ederken, görselliğiyle de fotoğrafçıları kendisine çeken kanola tarlalarında "sanatsal hareketlilik" yaşanıyor. Karaağaç Mahallesi'ne giden yolda olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün araştırma tarlası özellikle hafta sonları fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların hareketliliğine sahne oluyor. "Sarı gelin" diye bilinen ayçiçeği öncesi, fotoğraf kadrajlarını dolduran "sarı kız" olarak anılmaya başlayan kanola bitkisi tarlaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Sosyal medya paylaşımları için gelenlerin yanı sıra nişan ve evlilik pozları için de çiftler tarlalara geliyor.

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