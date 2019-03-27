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"Objektif, şeffaf olacak, israftan kaçınacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Din, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden hizmeti, herkese eşit şekilde götüreceğiz. Objektif, şeffaf olacağız. Harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken, mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. 'Falanca partiye daha fazla oy çıktı, oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok, olmadı, bundan sonra da hiç olmayacak" - "Arnavutların bir sözü var: Besa bes. Yani 'sözüm söz.' Bu söz, büyük yemindir. Çekten, senetten daha önemlidir. Bir kişi 'besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size 'besa bes' diyorum. Binali Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul'da huzur içinde, ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet edeceğiz"

27 Mart 2019 Çarşamba 13:54
"Objektif, şeffaf olacak, israftan kaçınacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, başkan seçilmesi halide, din, inanç ve etnik köken ayrımı gözetmeden hizmeti, herkese eşit şekilde götüreceklerini belirterek, "Objektif, şeffaf olacağız. Harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken, mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. 'Falanca partiye daha fazla oy çıktı, oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok, olmadı, bundan sonra da hiç olmayacak." dedi.

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Balkan Göçmeleriyle Gaziosmanpaşa'daki Paşa Köşkü'ndü düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, Balkanlar'dan gelenlerin Evlad-ı Fatihan ve acılı göçlerin torunları olduğunu söyledi.

Balkanlara gidilirken de gelinirken de büyük zorluk ve acıların yaşandığını anlatan Yıldırım, "Hele Balkan Savaşı göçümüz, tam bir dram manzarasıydı. Bir milyon 500 bin insanımızın ancak 600 bini kadarı Anadolu'ya gelebildi. Daha sonraki göçler anlaşmalı oldu ama yine de dedelerimiz, ninelerimiz yanlarından birkaç parça hatıra eşyadan başkan bir şey getiremediler. Sizler, Anadolu'da, İstanbul'da bu hatıralarla büyüyen insanlarsınız. Kökleriniz Baklanlarda, aklınızın, yüreğiniz bir parçası da orada. Balkanlar genelinde şu anda bir milyon civarında soydaşımız yaşıyor. Bizim de yüreğimiz onlarla birlikte atıyor. Eğer onlar, mutlu, güvenli ve huzurlu ise bizler de mutlu oluruz." diye konuştu.

- Bilge Kral, Erdoğan'a "Bosna sana emanet" dedi

Yıldırım, Kuzey Makedonya'yı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in 'Bilge Kralı' merhum İzzet Begoviç, vefat etmeden kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Bosna sana emanet' dedi. Bu sebepten, Bosna bize sadece ecdat yadigarı değil. Aynı zaman da Bilge Kralın da emanetidir. Şu anda, Balkan ülkeleriyle iyi ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri iyi şekilde sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız tekrar Bosna'da bir dram yaşanmaması için büyük bir gayret gösteriyor. Bir yandan Sırbistan, diğer yandan Hırvatistan'da kurduğu iyi ve sıcak ilişkilerle bölgenin huzuru, barışı ve güveni için büyük gayret sarf ediyor. Ne yazık ki, Balkanları dizayn etmeye çalışan bazı ülkeler var. Mezhep ayrışmasını tekrar körüklemek isteyenler var. Bu yaşanan acılar, tekrarlansın diye gayret gösterenler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak, biz daima Balkanlarda yaşayan Evlad-ı Fatihanların huzur, barışı ve geleceği için bugüne kadar ne yaptıysak, aynı şekilde bundan sonra tiziz bir çalışma içinde olacağız."

Türkiye'nin Balkanlar'daki tarihi eserlerin ihyası için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yıldırım, "Bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Binali Yıldırım, ismi Türkiye'de nasıl biliniyorsa, inanıyorum, Balkanlar'da da öyle biliniyor. Balkanların kalbi de İstanbul'da atıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetin kurucularının çoğu Balkan Türkleridir. Sizler, bu ülkenin öz evlatlarısınız. Bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize belediye başkanı olmak niyetiyle yola çıktık. Sizlerin desteğiyle eğer bu sorumluğu alırsak, İstanbul'a hizmet ederken yine birlikte çalışacağız. Arnavutların bir sözü var: Besa bes. Yani 'sözüm söz.' Bu söz, büyük yemindir. Çekten, senetten daha önemlidir. Bir kişi 'besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size 'besa bes' diyorum. Binali Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul'da huzur içinde, ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hizmeti, herkese eşit şekilde götüreceğiz"

Din, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden hizmeti herkese ulaştıracaklarını kaydeden Yıldırım, "Hizmeti, herkese eşit şekilde götüreceğiz. Objektif, şeffaf olacağız. Harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken, mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. 'Falanca partiye daha fazla oy çıktı, oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok, olmadı, bundan sonra da hiç olmayacak. Bir prensibim var: Hizmette siyaset olmaz. Hizmet, insan içindir. Nerede bir insan varsa, hizmet mutlaka onun ayağına gitmelidir. 'Sizden, bizden, o partiden, bu partiden' ayrımı çağ dışıdır. İstanbullunun hakkını İstanbulluya vereceğiz. İstanbul'u daha çok üreten, daha kolay yaşanılır, trafik sorunu büyük ölçüde çözülmüş, ışıl ışıl ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getireceğiz. Bunu söylerken, afaki söylemiyorum. Arkamızdaki 16 yıla bakın. Türkiye'nin her yerine gidin. Orada yaptığımız hizmetleri göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa için hayata geçirilecek projeleri hakkında bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 gün sandığa gideceğiz ve karar vereceğiz. Pazar günü söz de sizin karar da sizin. Vereceğiniz oylarla İstanbul ve Gaziosmanpaşa'nın geleceğine yön vereceksiniz. İstanbul'un emin ellerde olması Balkanlardaki kardeşlerimizi yakından ilgilendiriyor. Sizler oy kullanırken hem İstanbul'un geleceğini hem de atalarımızın, dedelerimizin aziz hatıralarının olduğu, şehirlerimizi düşüneceksiniz. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğinize karar vereceksiniz. Bizler de şüphesiz sizin iradenize tabiyiz. Vereceğiniz kararın hem İstanbul hem de Gaziosmanpaşa için hayırlı olsun."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Toplantıya; Kosova Eski Bakanı Mahir Yağcılar, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Birlik Partisi Genel Başkanı Vecan İlyas, Kuzey Makedonya Milletvekili Yusuf Hasani, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar, eski milletvekillerinden Hüseyin Bürge ve Harun Karaca katıldı.

Program keçeden yapılan Balkanlara özgü bir takkenin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hediye edilmesi ve birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:54
  1. Balkan dernekleri
  2. Binali Yıldırım
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Hasan Tahsin Usta
  5. Paşa Köşk
  6. Seçim çalışmaları

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