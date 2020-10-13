Obezlere kötü haber! Koronavirüs en çok…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, obez bireylerin koronavirüse yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, “Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir” dedi.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, sosyal izolasyon döneminde çoğu ailede düzenli yemek, sofra kurma, mutfakta geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle kilo artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İzolasyon döneminde yaşanan stresin, uyku düzensizliklerine yol açtığını kaydeden Uygur, hareketsizliğin obeziteye neden olduğunu belirtti.

Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür.

Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür."

Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür.

‘Alışverişleri haftalık ya da aylık planlayın’

Uzman diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, pandemi sürecinde alışverişlerin haftalık veya aylık olarak planlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Yüksek yağ ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın, sebze ve meyve tüketimini artırın, şekerle tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır besin, fast food ve şeker alımını sınırlandırın. Yetersiz beslenme veya obezite hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak yerine yeterli ve dengeli beslenin; gerekirse profesyonel yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin.”