Obeziteye karşı "modern sefer tası"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince çocukların sağlıklı beslenmesi ve obezitenin önüne geçmek amacıyla ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin tamamına modern sefer tası dağıtıldı.

Obeziteyle mücadele kapsamında, kentte önemli çalışmalara imza atan ve dönem dönem vatandaşlara ayakkabıdan eşofmana, toptan formaya kadar çok sayıda spor malzemesi dağıtan Şahinbey Belediyesi, son olarak öğrencilere sefer tası dağıttı.

Belediye, çocukların hazır yiyecekler yerine annelerinin evde hazırladığı sağlıklı gıdalarda beslenebilmeleri için özel olarak hazırlattırılan ısı yalıtımlı ve iki gözü bulunan, içi çelik kaplamalı modern sefer taslarını, ilçedeki 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine ulaştırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Her geçen yıl obezite oranının arttığına dikkati çeken Tahmazoğlu, "Obezite çağımızın hastalığı. Bu gidişat çok tehlikeli. Gençlerimizin özellikle spor yapmasını ve sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli spor malzemeleri veriyoruz ve spor tesisleri yaparak, gençlerimizin spor yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Ağaç yaşken eğilir"

Tahmazoğlu, sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımızın, annelerinin hazırladığı yemekleri yemeleri çok önemli. Bu kapsamda ilçemizde okuyan 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencimize beslenme kabı yaptırdık. Termos şeklinde ve iki haznesi var. Hijyenik ve ısıyı koruyan bir kap. Bunları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir, çocuklarımızın küçük yaşta sağlıklı beslenmeye alışması önemli. Çocuklarımızın ne olduğu belli olmayan ve onlara zarar veren yiyeceklerden mutlaka uzak kalmalarını, özellikle de annelerimizin yaptığı yiyecekleri yedirmeyi, sağlıklı beslenme açısından çok önemli buluyorum."

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Abdulsemet'in annesi Gülşah Kaplan ise uygulamayı faydalı bulduğunu belirterek, "Çocuklarımız bu sayede kendi hazırladığımız yiyeceklerini tüketecekler. Böylelikle daha sağlıklı ve hijyenik beslenmiş olacaklar ve taşıması daha kolay olacak." diye konuştu.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Mihraç Deniz'in annesi Leyla Senken da çocukların hazır yiyecekler yemesini engelleyemediklerini anlatarak, "Okulda kendileri alıp abur cubur tüketiyorlar. Ama artık bu sefer taslarıyla çocuklarımız hijyenik ortamda kendimizin hazırladığı yemekleri güzel bir şekilde yiyecek." ifadelerini kullandı.