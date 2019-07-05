OBB hızlı başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kumru ilçesi Erikçeli Mahallesi’nde tamamladığımız asfalt çalışmaları sonrası Perşembe ilçemize bağlı Kırlı Teknepınar mevkisinde, 7 mahalleye direkt bağlantısı olan güzergâhta asfalt çalışmalarını başlattık” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi’ni asfalta kavuşturan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde toplam uzunluğu 6 km olan ve 7 mahalleye güzergâhı bulunan Kırlı-Teknepınar mevkisinde asfalt çalışması başlattı.

Başkan Güler: “Asfalt çalışmalarına hız kazandırdık”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçede birçok noktada devam eden alt yapı, sanat yapıları, reglaj ve onarım çalışmalarının yanı sıra program dâhilinde asfalt çalışmalarına da hız kazandırdıklarını söyledi. Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi Teknepınar mevkisinde sathi asfalt çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Güler, “Toplam 6 km uzunluğundaki güzergâh 7 mahallemizi yakından ilgilendiriyor. Yolun 3 bin 200 m’lik kısmında çalışmalar tamamlandı. Bu yol Kırlı-Teknepınar mevkisinden Yarlı ve Yassıbahçe Mahallelerimizi Fatsa yoluna, Kuyluca ve İmeçli mevkisinden ise Bolaman Mahallemize bağlayan bir güzergâh. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce devam eden çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp mahallelerimizi standardı yüksek bir yola kavuşturacağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Kumru ilçesinin en yoğun nüfuslarından birine sahip Erikçili Mahallesi’nde tamamladıkları asfalt çalışmasının ardından Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Yalçuva resmi facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erikçeli Mahallemizde 1,8 km’lik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Destekleri ve çalışmaları nedeniyle OBB Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, OBB Genel Sekreterimiz Coşkun Alp’e, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Erdal Gülderen’e, Selahattin Aydın ile Suat Olgun’a ve OBB Ulaşım Daire Başkanımız Metin Yayla’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.