0553 313 94 23

OBB hızlı başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:45
OBB hızlı başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kumru ilçesi Erikçeli Mahallesi’nde tamamladığımız asfalt çalışmaları sonrası Perşembe ilçemize bağlı Kırlı Teknepınar mevkisinde, 7 mahalleye direkt bağlantısı olan güzergâhta asfalt çalışmalarını başlattık” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi’ni asfalta kavuşturan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde toplam uzunluğu 6 km olan ve 7 mahalleye güzergâhı bulunan Kırlı-Teknepınar mevkisinde asfalt çalışması başlattı.



Başkan Güler: “Asfalt çalışmalarına hız kazandırdık”


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçede birçok noktada devam eden alt yapı, sanat yapıları, reglaj ve onarım çalışmalarının yanı sıra program dâhilinde asfalt çalışmalarına da hız kazandırdıklarını söyledi. Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi Teknepınar mevkisinde sathi asfalt çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Güler, “Toplam 6 km uzunluğundaki güzergâh 7 mahallemizi yakından ilgilendiriyor. Yolun 3 bin 200 m’lik kısmında çalışmalar tamamlandı. Bu yol Kırlı-Teknepınar mevkisinden Yarlı ve Yassıbahçe Mahallelerimizi Fatsa yoluna, Kuyluca ve İmeçli mevkisinden ise Bolaman Mahallemize bağlayan bir güzergâh. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce devam eden çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp mahallelerimizi standardı yüksek bir yola kavuşturacağız” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Kumru ilçesinin en yoğun nüfuslarından birine sahip Erikçili Mahallesi’nde tamamladıkları asfalt çalışmasının ardından Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Yalçuva resmi facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erikçeli Mahallemizde 1,8 km’lik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Destekleri ve çalışmaları nedeniyle OBB Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, OBB Genel Sekreterimiz Coşkun Alp’e, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Erdal Gülderen’e, Selahattin Aydın ile Suat Olgun’a ve OBB Ulaşım Daire Başkanımız Metin Yayla’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:45
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilenciler topladıkları paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
    1. Dilenciler topladıkları paraları ekmek..
    2. Fransa'da lise bitirme sınav..
    3. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    4. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    5. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    6. Mutabakat süreci online platforma..
    7. Belediye başkanının kız kardeşi..
    8. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    9. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    10. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    11. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    12. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    14. İstanbul Havalimanı havadan..
    15. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    16. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    17. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    18. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    19. CHP’den Fotokampa ziyaret
    20. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik