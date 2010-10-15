Obama’yakarikatürlü saldırı tepki çekti

Kongre seçimlerinin öncesinde, ABD’nin batısındaki Colorado eyaletinde bulunan Grand Junction kentindeki büyük bir reklam panosuna asılmış, üzerinde Obama ile ilgili söz konusu 4 karikatürün yer aldığı afiş, Demokrat Partililerin tepkisine yol açtı. Ayrıca, her karikatürün altına “DemokRATlara oy verin” şeklinde sloganın yer aldığı görüldü. “Demokrat” kelimesi içinde büyük harfle yazılan “RAT”, İngilizce sıçan anlamına geliyor. Grand Junction kentindeki Demokrat Parti temsilcisi Martelle Daniels AFP’ye yaptığı açıklamada tepkisini dile getirdi ve “Bu afiş, iğrençliğin de ötesinde bir afiştir” diye konuştu. Afişi Obama’ya karşı “saygısızlık” olarak niteleyen Daniels, bunu hazırlayanları “ırkçılık” ve “eşcinsel düşmanlığı” yapmakla da suçladı. Demokrat Partililerin yanısıra kentin Cumhuriyetçi Partili temsilcileri de afişe tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Chuck Pabst, kentin yerel gazetesi “Grand Junction Daily Sentinel’e” verdiği demeçte, afişi “zevksiz ve saygısız” olarak niteledi.