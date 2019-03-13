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Obama'nın tenis koçuna 2.7 milyon dolarlık rüşvet suçlaması

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ve kızlarının tenis eğitmenin başı rüşvet skandalıyla dertte.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:44
Obama'nın tenis koçuna 2.7 milyon dolarlık rüşvet suçlaması

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ve kızlarının tenis eğitmenin başı rüşvet skandalıyla dertte.

 

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama ve kızlarının eğitmeni olan Georgetown Üniversitesinde görevli tenis koçu Gordon Ernst’in adı son dönemde ülkeyi sarsan rüşvet skandalına karıştı. Ernst, Felicity Huffman ve Lori Loughlin gibi ünlü isimlerin çocuklarının atletik yeteneklerine bakmaksızın ülkenin en iyi okullarına alınmalarını sağlamak ve bazı öğrencilerinde sınavlarında hile yapmalarına yardımcı olmak için rüşvet almakla suçlanıyor. Gordon Ernst isimli tenis koçu, bazı öğrencilerin Georgetown Üniversitesine girişini kolaylaştırmak için 2 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı iddiasıyla yargı önüne çıkacak.

 

Geçtiğimiz yıla kadar Georgetown Üniversitesinin kadın ve erkek tenisçilerinin baş koçu olarak çalışan Gordon Ernst’in adı, Yale Üniversitesinin kadın futbol koçu Rudy Meredith ile birlikte iddianamede yer aldı.

 

Soruşturmaya göre, 2012 ve 2018 yılları arasında Georgetown Üniversitesinde erkek ve kadın tenisçilerinin baş koçu olan Ernst, savcılık dilekçesinde ‘hatalı danışmanlık’ olarak nitelendirilen suçlama karşılığında toplam 2,7 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:44
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