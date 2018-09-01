Obama'nın ismi o caddeye verilecek

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Belediye Konseyi, 'Rodeo Yolu' isimli caddenin bir bölümünü eski ABD Başkanı Barack Obama'yı onurlandırmak amacıyla 'Obama Bulvarı' olarak değiştirme kararını aldı.

Konsey'de yapılan oylamada 15-0 değişim lehinde oy çıktı.

CADDE, OBAMA'NIN İLK SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATTIĞI KONUŞMANIN YAPILDIĞI YER

Özel olarak bu konumun seçilmesinin sebebi ise Obama'nın 2007 yılındaki seçimlerde, kampanyasına buradan başlaması. Ayrıca sokak, Martih Luther King Sokağı'na komşu bulunuyor.

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Belediye Başkanı Eric Garcetti, "Şehrimize gelecek olan ziyaretçilerin, Başkan Barack Obama'nın mirasını sonsuza dek hatırlayacak olmalarından heyecan duyuyoruz'' şeklinde konuştu.