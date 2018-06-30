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Obamalı fotomontaj fotoğrafa şaşırtan savunma

Romanya eski Başbakan Yardımcısı Gabriel Oprea'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotomontajlı Obama fotoğrafıyla bir anda ülke gündemine oturdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:42
Obamalı fotomontaj fotoğrafa şaşırtan savunma

Gabriel Oprea, Facebook sayfasında eski Amerikan başkanı Barack Obama ile kendisini el sıkışırken gösteren bir fotoğraf yayımladı ve ülkede bir anda gündem oldu.

Oprea, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa, "Romanya ve Birleşik Amerika arasındaki dostluğun gelişmesi için ne kadar çok çaba harcadığı" notunu da düşmüştü.

Ancak Obama, her ne kadar Oprea'nın elini sıkıyor gibi görünse de ikili arasında hayatın doğal akışına uygun bir göz teması kurulu değildi.

Dahası hemen Oprea'nın yanında duran Romanya eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu da ilginç bir şekilde boşluğa gülümsüyordu.

Dikkatli sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın fotomontaj olduğunu hızla yakaladı.

Fotoğrafın aslı da Romanya'nın Washington Büyükelçiliği'nin sitesinde duruyordu. Acemice fotomontajlanan kare, Romanya eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu'nun Washingtonziyareti esnasında çekilmişti. Ve fotoğrafın orijinalinde, Oprea, Basescu'nun yanında duruyordu.

Fotoğraf üzerinde oynanmış, Obama devlet başkanı Basescu ile değil Oprea ile tokalaşıyor gibi gösterilmişti. Ayrıca Oprea yeni fotoğrafta daha genç ve sportif bir görünüşe sahipti.
Olayın ortaya çıkması üzerine Gabriel Oprea, "Fotoğrafın sahte olduğunu nereden bileyim? Ben de o odadaydım. Ama fotoğrafı bana başkası verdi." demekle yetindi.

DOKTORA TEZİ DE ÇALINTI

Aslen emekli bir general olan Oprea'nın adı içişleri bakanı ve başbakan yardımcılığı döneminde başka bir politik skandala daha karışmıştı.

Romanya Bilimler Akademisi, Oprea'nın bir zamanlar hazırladığı doktora tezinin, başka eserlerden çalınarak hazırlandığını tespit etmiş ve içişleri bakanından "doktor" ünvanını geri almıştı.

Romanya'da daha önce de eski başbakanlardan Victor Ponta'nın doktora ünvanı da aynı gerekçeyle elinden alınmıştı

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:42
  1. Romanya eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu
  2. obama
  3. abd
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