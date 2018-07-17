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Obama’dan Kenya ziyareti

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, baba vatanı olan Kenya’ya, başkanlık koltuğundan ayrıldıktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2018 Salı 08:12
Obama’dan Kenya ziyareti

Münübe Yılmaz

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, babasının vatanı olan Kenya’ya, başkanlık koltuğundan ayrıldıktan sonraki ilk ziyaretini yaptı. İki günlük ziyaret için Kenya’ya giden Obama, üvey kız kardeşi Doktor Auma Obama’nın kurduğu Sautu Kuu Vakfı’nın mesleki eğitim ve meslek edindirme merkezine de destek verdi. Kenya’da bulunduğu süre içerisinde, Siaya bölgesinde babasının doğduğu Nyang’oma Kogelo köyünü de ziyaret eden Obama, 27 yaşındayken, Kenya’ya ilk ziyaretindeki konuşmayı yaptığı yerde de öğle yemeğine katıldı. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ziyaretinden ötürü Obama’ya teşekkürlerini sunarak, “ Sayın Obama’ya, babasının doğup, büyüdüğü toprakları unutmayarak yeniden ziyaret ettiğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesinde bulundu. Obama'nın üvey kız kardeşi Doktor Auma Obama’nın kurduğu Sautu Kuu Vakfı’nın, Kenya’da kırsal bölgelerde yaşayan gençlere ekonomik anlamda fırsatlar sunmayı hedefleyerek, gençlere eğitim ve spor aracılığı ile yeni beceriler kazandırdığına yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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