Obama Trump'a nal toplattı! İşte o liste...

ABD'de yapılan bir ankete göre Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi başkanının Barack Obama olduğu ortaya çıktı.

Pew Research Center tarafından yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 44'ü Barack Obama'nın yaşamlarındaki en iyi başkan olduğunu belirtti. Ülke genelinde yapılan anket sonuçlarına göre Amerikalılar, Başkan Barack Obama’nın işini en iyi şekilde yaptığını düşünüyor. Açıklanan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 44’ü, iki terime, siyah ve beyaz iki millete hizmet eden Obama'nın ABD’nin en iyi başkanı olduğunu söyledi.

BILL CLINTON İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Pew Research Center’in anketine göre Bill Clinton yüzde 33 ile ikinci sırada yer alırken yüzde 32 ile Ronald Reagan üçüncü sırada yerini aldı.

5-12 Haziran tarihleri arasında, sabit hat ve cep telefonu ile 2 binden fazla yetişkin ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, ABD Başkanı Donald Trump ise sonuncu oldu. En kötü ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'en kutuplaştırıcı Amerikan başkanı' olduğu belirtildi.