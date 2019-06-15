Obama tatil için Fransa’da

İsveç’de düzenlenen ‘Parlak Fiklirler’ konferansına katılmak üzere Avrupa’da bulunan ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama, ailesi ile tatil yapmak üzere Fransa’ya geldi.

İsveç’de düzenlenen‘Parlak Fikirler’ konferansına katılan ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama etkinliğin sona ermesinin ardından eşi ve kızları ile birlikte tatil yapmak üzereFransa’ya geldi. Fransa yerel basınında yer alan haberlere göre, Obama ailesi Villeneuve - les - Avignon’da 18. yüz yıldan kalma muhteşem bir şato kiraladı. Haberlerde Obama ailesinin normalde düğünler için kullanılan şatoyu bir hafta için kiraladığı belirtildi.

Öte yandan, haberlerde düğün sezonun açılmış olması sebebi ile şatonun bir haftalık kirasının 55 bin euro olduğu iddia edildi.