"Obama, beni hayal kırıklığına uğrattı”

Münübe Yılmaz

2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde ciddi maddi harcamalar yaparak, Obama’ya destek veren ve dünyayı yöneten beş kişiden biri olarak gösterilen Yahudi milyoner George Soros, Obama’nın, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. New York Times’a verdiği röportajda Obama’dan da bahseden Soros, verdiği destek sonrasında başkan olan Obama’nın, kendisini arayarak sadece bir teşekkür ettiğini dile getirdi. “ Toplamda 8 dakikalık bir konuşmamız oldu. Kendisi bana teşekkür etti, ben de cevap verdim, hepsi bu kadar” diyen Soros, Obama’nın kendisine finansal ve ekonomik konularda çeşitli meseleleri danışacağını umduğunu, fakat Obama’nın başkanlığını garantiye aldıktan sonra kendisine bütün kapıları kapattığını söyledi.Soros, Obama’dan “ seçim kampanyasında destekçilerinin maddi yardımlarını alıp, sonrasında onları hayal kırıklığına uğratan biri” olarak bahsetti. Sivil darbeleri ile meşhur olan Soros, Ukrayna'daki turuncu devrim ve Gürcistan devriminin arka plandaki mimarı olarak tanınıyor. Ülkelerdeki sivil toplum yapılarını finanse ederek hükümetleri yıkan Soros'un, Arap Baharı'nda ve Türkiye'deki Gezi olaylarında da başrolde olduğu söyleniyor.