0553 313 94 23

OAS, Guaido’nun temsilcisini daimi olarak tanıdı

Venezuela hükümetinin resmen ayrıldığı OAS, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun temsilcisini bu ülkenin daimi temsilcisi olarak tanıdı- Geçen yıl hükümet karşıtı kaldı gösterilere sahne olan Nikaragua için uzmanlardan 75 gün içinde rapor yazmaları istendi- Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna 4 yeni üye seçildi- Kararlarının bağlayıcılığı olmayan OAS İş Grubu ülkelerinden ayrılan Venezuelalılara gittikleri yerlerde vatandaşlık ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için mülteci statüsü verilmesi istendi

29 Haziran 2019 Cumartesi 07:23
OAS, Guaido’nun temsilcisini daimi olarak tanıdı

MEDELLIN (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisini bu ülkenin daimi temsilcisi olarak tanıdı.

Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen OAS 49'uncu Genel Kurulu Venezuela ve Nikaragua konularında alınan kararların yanı sıra Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) yeni üye atamaları ile sona erdi.

Bilhassa Venezuela tartışmalarının öne çıktığı Genel Kurul'da yapılan oylamada Venezuela'nın meşru hükümetinin daha önce terkettiği OAS nezdinde bu ülkenin artık Guaido'nun temsilcisi Gustavo Tarre Briceno tarafından temsil edilmesi kararı çıktı.

Muhalif Briceno'nun ülkesini yeni bir seçim yapılıncaya kadar temsil etmesinin önünü açan karar 8'e karşı 19 oyla alındı. 6 ülkenin çekimser kaldığı oylamada Guaido'nun temsilcisinin varlığından ötürü Genel Kurul'u terk eden Uruguay yer almadı.

Karar metninde "Venezuela demokrasisinin barışçıl bir şekilde, halk tarafından yönetilen ve anayasaya uyan bir süreçle restore edilmesinin" desteklenmeye devam edileceği vurgulandı ve şeffaf seçim çağrısı yapıldı.

- OAS Nikaragua için uzman raporu isteyecek

OAS geçen yıl hükümet karşıtı kanlı gösterilere sahne olan Nikaragua için uzmanların 75 gün içinde rapor yazmasını istedi.

Nikaragua hükümetinin tepkisini çeken ve 5’e karşı 20 oyla kabul edilen kararda ayrıca hükümetin IACHR ve diğer insan hakları gözlem mekanizmalarının ülkeye girişine izin vermesi istendi.

Nikaragua’nın OAS’deki temsilcisi Valdrack Jaentschke Whitaker ise kararın ülkesinin içişlerine müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

- IACHR’ye 4 yeni üye

Genel Kurul Venezuela ve Nikaragua temalarının dışında IACHR’ye 4 yeni üye atanması için de karar aldı.

Oylamada Peru'dan silahlı çatışmalarda yaşanan cinsel şiddet konusunda uzman Julissa Mantilla Falcon 22, Panama'dan (Mevcut IACHR Başkanı) eski Yüksek Adalet Mahkemesi Yargıcı Esmeralda Arosemana 26, Jamaika'dan (IACHR eski Başkanı) tecrübeli hukukçu Margarette May Macaulay 25 ve Guatemala’dan anayasa uzmanı Edgar Stuardo Ralon 23 oyla seçildi.

- Kolombiya'nın adayı seçilemedi

Kolombiyalı eski Senatör Everth Bustamante ise 21 oyda kaldığı için IACHR’ye seçilemedi.

Barış anlaşması karşıtı iktidar partisi Demokratik Merkezin eski senatörlerinden Bustamante sosyal medya hesaplarında Devlet Başkanı Ivan Duque ve partinin lideri eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in propagandasını yaptığı için bağımsız olamayacağı yönünde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bustamante'nin uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda da yeterli çalışmasının bulunmadığı da iddia edilmişti.

- Venezuelalılara mülteci statüsü verilsin teklifi

Ayrıca Venezuelalı muhalif politikacılardan David Smolansky yönetimindeki OAS İş Grubu, OAS’nin Venezuelalı göçmenleri mülteci olarak tanıması için teklif yaptı.

Ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizden daha iyi bir hayat bulmak için bölgedeki ülkelere kaçan Venezuelalı göçmenlerin gittikleri yerde vatandaşlık alabilmesi ve imkanlardan yararlanabilmesi için yapılan teklifin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 07:23
  1. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR)
  2. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS)
  3. IACHR
  4. Nikaragua
  5. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    2. OAS, Guaido’nun temsilcisini daimi..
    3. ABD’li 3 alçak Müslümanlara..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile..
    6. Trump, Prens Selman ile görüştü
    7. Trump: "Çin'le ticaret anlaşması..
    8. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
    9. ABD neden S-400’e bu kadar karşı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    11. Takla atan araç polis otosuna çarparak..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile..
    13. Rumlar iyice haddini aştı! 'Türkleri..
    14. G20 zirvesi sürüyor... Erdoğan Putin..
    15. Filipinler karıştı! Başbakan açık açık..
    16. Düzce'de kan donduran olay! Önce..
    17. Yüzünü tişörtle gizledi, kurşun yağdırdı
    18. Panik anları... Mahalle ayağa kalktı!
    19. Mezuniyet dönüşü facia... Çok sayıda..
    20. Bölgede tansiyon yükseliyor... Bomba..
    21. Otomobil bariyere ve polis aracına..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    24. G20 Osaka Liderler Zirvesi
    25. Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
    26. Erdoğan-Putin görüşmesi
    27. Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi