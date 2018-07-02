O yayınevinden homolara destek!

HABER MERKEZİ - Eski Türkiye’den kalma bir alışkanlıkla, tesettür düşmanlığı yapan daha sonra da çalakalem yaptıkları açıklamayla durumu düzeltmeye çalışan Destek Yayınevi’nin LGBTİ’li eşcinsel sapkınlara sahip çıktığı ortaya çıktı. Kamuoyundan gelen tepkiler sonrası bir açıklama yapan yayınevi “Kurumumuz hiçbir konuda (siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi görüş vb.) ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur” sözleriyle adeta homolara destek verdi. Söz konusu yayınevi daha öncede zoofiliye özendiren kitaplar bastığı için büyük tepki toplamıştı.

LGBTİ’Lİ SAPKINLARA DESTEK

Geçtiğimiz günlerde bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında, “Türbanlı adayların başvurusu dikkate alınmayacaktır” maddesi ekleyen ve kamuoyunda büyük infiale neden olan Destek Yayınevi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. 28 Şubat kafasını andıran ilan sonrası bir açıklama yayımlayan Destek Yayınevi’nin sahibi Yelda Cumalıoğlu’nun, “Kurumumuz hiçbir konuda siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi görüş vb. ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur” sözleri özrü kabahatinden büyük yorumlarına neden oldu. İş ilanında başörtülü aday istemeyen Destek Yayınevi’nin, “Cinsel tercihlere karışmıyoruz” diyerek aleni bir şekilde LGBTİ’li sapkınlara destek çıkması zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.

SAPKINLIĞI SAVUNMUŞLARDI

Söz konusu yayın evi daha öncede zoofiliyi özendiren kitaplar basmıştı. Gazetemiz Akit, yayınevinin imza atığı skandalı kamuoyunun gündemine taşımıştı. Destek Yayınları’ndan Hüseyin Cengiz imzasıyla çıkan “Ve Yol Bitti” isimli kitapta hayvanlara tecavüzü özendiren ve meşru gösteren ifadelere yer verilmişti. Toplatılması için imza kampanyalarının düzenlendiği skandal kitabı savunan yayınevi, “Zoofiliyle ilgili bir tasvirin hayvan dostları okurlarımız tarafından şiddetle eleştiriliyor olmasını anlayışla karşılamak isterdik ancak edebiyat ne yazık ki kendi kendini sansür etmeye imtina ederek gerçekleştirilebilecek bir mecra değildir” gibi skandal bir açıklama yapmıştı.