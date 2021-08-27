O vekil dünyaya insanlık dersi verdi: Mülteciler için bakın ne yaptı!

Polonya-Belarus sınırındaki mülteciler temel insani ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde haftalardır bekletiliyor. Avrupa Birliği ile sorunları olan Belarus mültecileri bir “kart” olarak kullanıyor. Belarus’ta oldukça kötü muameleye maruz kalan mültecilerin başka ülkelere sığınmak dışında bir şansı kalmıyor.

Belarus hükümetinin insan hakları karnesi oldukça kötü durumda. Geçtiğimiz hafta yayımlanan görüntülerde Belarus devlet yetkililerinin mültecileri zorla Polonya sınırına gönderdiği görülmüştü.

Buna karşılık ise Polonya ve Litvanya sorumluluğu paylaşmaktan kaçınıyor. Netice olarak büyük çoğunluğu Afgan bir kısmı ise Çeçen olan mülteciler Polonya-Belarus sınırına sıkışmış durumda haftalardır bekliyorlar.

Belarus’un insanlık dışı tutumuna karşı Avrupa ülkelerinin sorumsuz hareketlerine Avrupa içinden gösterilen bir tepki ise izleyenlere insan olmanın haysiyetini gösterdi. Polonya’da Sivil Koalisyon Partisi (Koalicja Obywatelska) milletvekili Franek Sterczewski mültecilere su, ilaç ve gıda ulaştırmak için kendi devleti tarafından oluşturulan polis hattını aşmaya çalışıyor.

Hükümetin uluslararası hukuku çiğnediğini dile getiren Franek Sterczewski'nin gösterdiği tepki insanlık adına sınırları aşmak için bir şeyler yapmanın önemini ortaya koyuyor. Sterczewski belki elindeki poşeti mültecilere ulaştıramadı ama dünyanın bir kısmının Belarus sınırında yaşananlardan haberdar olmasını sağladı!

Sterczewski'nin çabasını görünce Türkiye'de mülteci meselesinde sus pus oturan "milletvekilleri" geliyor akla ister istemez! İnsanlık için sınırları aşmaya çalışanlara selam olsun!

Kaynak: Haksöz Haber