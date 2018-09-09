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O ülkeye büyük şok! Başbakan trafik kazasında öldü

Abhazya Başbakanı Gennadi Gagulya'nın, Soçi'den Abhazya'ya seyahati sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:16
O ülkeye büyük şok! Başbakan trafik kazasında öldü

Abhazya Başbakanı Gennadi Gagulya'nın Gudauta bölgesindeki Miusera yerleşim yerine yakın bir bölgede geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Abhazya Hükümet Sözcüsü Diana Zantaria'nın konuya ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Evet bu bilgiyi (ölüm haberini) doğruluyoruz. Kaza Miusera yakınlarında gerçekleşti. Edinilen ilk bilgilere göre hastaneye kaldırılan Gennady Leonidoviç halen hayatta. Kazada başka bir yaralı bulunmuyor" dedi.

Sözcünün açıklamasına göre kaza, cumartesi akşamı Gagulya'nın Soçi'den Abhazya'ya seyahati sırasında gerçekleşti.

Öte yandan Abhazya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Naala Avidzba, kazanın terör saldırısı ya da suikast olmadığını açıkladı. Avidzba, "Bu bir kazaydı. Başbakan trafik kazasında yaşamını yitirdi. Terör saldırısı ya da suikast söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kazada 2 kişi daha yaralandı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:16
  1. Abhazya
  2. Abhazya Başbakanı
  3. Gennadi Gagulya
  4. Trafik kazası
  5. başbakan kazada öldü
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