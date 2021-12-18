O ülkenin gübresini ithal etmeyi yasaklamak için yasa tasarısı!

Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın ülke hükümetine ve parlamentosuna sunduğu tasarıda, Belarus’tan ithal edilen, doğrudan veya dolaylı olarak bu ülkeden alınan ürünlere yaptırım uygulanması öneriliyor.

BNS haber ajansının aktardığına göre bu yasağın, Belarus menşeili gübrelerin Litvanya üzerinden transitini de engellenmesi öngörülüyor.

Bakanlığın iddiasına göre tasarı, Minsk'in gerçekleştirdiği iddia edilen 'hibrit saldırganlık' nedeniyle ihlal edilen Litvanya ulusal güvenlik çıkarlarını sağlamayı amaçlıyor.

Litvanya Demiryolları (Lietuvos gelezinkeliai), ABD ve bazı diğer ülkeler tarafından yaptırım uygulanan Belaruslu gübre üreticisi Belaruskali ile yapılan gübre transiti sözleşmesinin feshinden sonra yüzlerce milyon euro'luk para cezası almaktan korkuyor.

Bu durumda şirketin iflas etmesi söz konusu. Litvanya Demiryolları Başkanı Mantas Bartuşka, yaptığı açıklamada, sözleşmenin ancak devlet kurumlarının ilgili kararı nedeniyle tek taraflı feshedilebileceğini belirtti.

ABD'nin Belaruskali şirketine dönük yaptırımın, Litvanya Demiryolları'nın bu sözleşmeyi feshetmesi için meşru sebep olmadığını kaydeden Bartuşka, bunun için ancak Litvanya devlet kurumlarının kararına ihtiyaç olduğunu belirterek "Bu konu devletin elinde" dedi.

Öte yandan Litvanya Başbakanı İngrida Şimonite de Litvanya Demiryolları ve Belaruskali arasındaki sözleşmeyi, ülkeye zarar vermeyecek şekilde feshetme yollarını aramaya devam ettiklerini duyurdu.

ABD'nin 9 Ağustos 2021 tarihinde Belaruskali şirketine yönelik aldığı yaptırım kararı 8 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.