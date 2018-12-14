0553 313 94 23

Venezuella'nın dev petrol rezervleri dünyanın iştahını kabartıyor!

ABD devlet kurumu USEIA'nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre, Venezuella'nın tespit edilmiş petrol rezervinin 300.8 milyar varil olduğu kaydedildi.

14 Aralık 2018 Cuma 23:40
Venezuella'nın dev petrol rezervleri dünyanın iştahını kabartıyor!

Venezuella'nın dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olduğunu ortaya koyan bir araştırma sonucu açıklandı.

ABD devlet kurumu Enerji Bilgi Yönetim İdaresinin (USEIA) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Venezuella'nın tespit edilmiş petrol rezervinin 300.8 milyar varil olduğu kaydedildi.

Araştırma sonuçları, petrol gelirleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'ın ikinci sırada bulunduğu dünya petrol rezervleri sıralamasında birinci olan Venezuella'nın çok büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğu gözler önüne seriliyor.

Çeşitli sorunlarla boğuşan Güney Amerika ülkesinin bu dev petrol rezervleri, ülkenin gelecekte ulaşabileceği noktaya işaret ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre dünyanın tespit edilmiş petrol rezervleri milyar varil olarak şöyle sıralanıyor:

Venezuella 300.8
Suudi Arabistan 266.4
Kanada 169.7
İran 158.4
Irak 142.5
Kuveyt 101.5
BAE 97.8
Rusya 80
Libya 74
ABD 39.2
Nijerya 37
Kazakistan 30
Çin 25.6

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:40
  1. Venezuella
  2. petrol rezervleri
  3. Güney Amerika
  4. Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekildi
    1. MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye..
    2. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    3. Kosova ordusunun kurulması dolayısıyla..
    4. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    5. "Toplumun ruhsal hayatı şairler..
    6. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel..
    7. Akdeniz'de yük gemisine uyuşturucu..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2018
    9. Parası çalınan Hüseyin dedeyi..
    10. Yazar Melih Uslu, İstanbul'un en iyi..
    11. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    12. Kolombiya'da hükümet ve öğrenciler..
    13. FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu!
    14. BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı..
    15. Anadolu Ateşiİzmir'de sahne aldı
    16. Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile..
    17. "Kendine iyi bakmayanlar gittikçe..
    18. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    19. Çok korkuttu: 1 yaşındaki bebeğin..
    20. Güney Afrikalı Müslümanlardan kentsel..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak