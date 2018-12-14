Venezuella'nın dev petrol rezervleri dünyanın iştahını kabartıyor!

Venezuella'nın dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olduğunu ortaya koyan bir araştırma sonucu açıklandı.

ABD devlet kurumu Enerji Bilgi Yönetim İdaresinin (USEIA) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Venezuella'nın tespit edilmiş petrol rezervinin 300.8 milyar varil olduğu kaydedildi.

Araştırma sonuçları, petrol gelirleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'ın ikinci sırada bulunduğu dünya petrol rezervleri sıralamasında birinci olan Venezuella'nın çok büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğu gözler önüne seriliyor.

Çeşitli sorunlarla boğuşan Güney Amerika ülkesinin bu dev petrol rezervleri, ülkenin gelecekte ulaşabileceği noktaya işaret ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre dünyanın tespit edilmiş petrol rezervleri milyar varil olarak şöyle sıralanıyor:

Venezuella 300.8

Suudi Arabistan 266.4

Kanada 169.7

İran 158.4

Irak 142.5

Kuveyt 101.5

BAE 97.8

Rusya 80

Libya 74

ABD 39.2

Nijerya 37

Kazakistan 30

Çin 25.6