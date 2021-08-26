  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
NATO Kabil'deki çifte bombalı saldırıyı kınadı
Fransa, Kabil Büyükelçisini çekiyor
Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi için yeni gelişme!
O ülkenin askeri mühimmat deposunda patlama
Dünya O ülkenin askeri mühimmat deposunda patlama
Dünya

O ülkenin askeri mühimmat deposunda patlama

Kazakistan'ın Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 18:29:00 -
O ülkenin askeri mühimmat deposunda patlama

Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldiği duyuruldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." ifadesine yer verildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev’in başkanlığındaki özel komisyonun bölgeye gönderildiği kaydedildi.

​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay