0553 313 94 23

ABD'nin darbe girişimine karşı Venezuela'ya destek veren ülkeler!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'ya destek veren ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak Başkan Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla arayarak 'yanındayız' mesajı verdi. Ardından birçok ülke Maduro'yu Venezuela'nın resmi devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:32
ABD'nin darbe girişimine karşı Venezuela'ya destek veren ülkeler!

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

İlk destek Başkan Erdoğan'dan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve 'Kardeşim dik dur! Yanındayız' diyerek desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

İşte destek veren o ülkeler

ABD destekli darbe girişimine karşı, Türkiye, Rusya, Küba, Meksika, Bolivya, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini açıkladı..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 07:32
  1. Venezuela
  2. Nicolas Maduro
  3. darbe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyor
    1. Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına..
    2. Trump ile Pelosi arasında mektup..
    3. Erdoğan'dan Maduro'ya: Dik dur..
    4. O ülkelerden Venezuela'ya destek!
    5. İran'da 'intihar saldırısı' paniği
    6. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    7. "Trump dünyayı ve ABD'yi twitter..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Kaçakçıların korkulu rüyası
    10. Büyükelçi Kılıç'tan Amerikalı senatöre..
    11. Instagram’dan darbe girişimine destek
    12. Fiyatı el yakıyor! Yüzde 20 zam..
    13. ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
    15. Edirnekapı’da metrobüsün kazası
    16. AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması!..
    17. Pompeo, Venezuela'daki Amerikalı..
    18. Hayri İnönü’den manidar Mustafa..
    19. 'Marketlerin yerini kooperatifler..
    20. Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!