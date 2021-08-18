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Korona Virüs O ülkelerde görüldü! Sahte koronavirüs aşıları tespit edildi
Korona Virüs

O ülkelerde görüldü! Sahte koronavirüs aşıları tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan ve Afrika'da sahte koronavirüs aşılarının tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:52:00 -
O ülkelerde görüldü! Sahte koronavirüs aşıları tespit edildi

DSÖ, dün, "küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan" aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.

Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.
Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.

486 milyon dozdan fazla uygulandı

Hindistan’daki en yaygın Covid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.

Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.

Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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