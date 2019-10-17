0553 313 94 23

Fransa'dan YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG'ye akıl vererek, "PKK ile anılmak istemiyorsanız PKK terörünü kınayın" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:24
Fransa'dan YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı diplomasi izleyen Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Bağdat'a doğru yola çıkmadan önce BFM TV'ye konuştu.

Türkiye'ye suçlama

Suriye'deki durumun son derece ciddi bir noktaya geldiğini ve DAEŞ'in yeniden canlanması riskinin büyüdüğünü belirten Le Drian, "Türkiye'nin saldırısının ardından durum çok ciddi bir noktaya ulaştı. Her zaman DAEŞ'in yenildiğini düşündük. Ama bu doğru değil. Güvenliğimiz söz konusu. Bu saldırı DAEŞ için açık kapı demek. Her zaman fırsat olduğunda savaşmaya hazırlar" dedi.

YPG'ye akıl verdi: PKK terörünü kınayın

Fransız isim terör örgütü PKK/YPG'ye de akıl verdi. YPG'ye "PKK ile anılmak istemiyorsanız aranıza mesafe koyun" diye seslenen Le Drian, "YPG'nin PKK'dan otonom (özerk, ayrı) olduğunu ve PKK terörünü kınadığını da açıklıkla söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İstemeden itiraf etti

Fransız bakan bu çağrısıyla, Avrupa'nın "YPG, PKK ile bir değildir. Onlar DAEŞ'e karşı mücadele eden Kürt savaşçılardır" tezinin nasıl yalan olduğunu ve YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu itiraf etmiş oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:24
  1. Fransa
  2. Ypg
  3. Türkiye
  4. PKK
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 1 dk önce
    Ortalık öyle bir arap saçı olduki neyin dogru neyin yanlış oldugunu kimse bilmiyor . Daha dün şehit düşen üstegmenimiz getö soruşturmasında mahkeme kararı varmış ya şehitsin ya teröristsin seçenegi . Ülkenin hali düşündürücü herkesin ayagına bir şey dolanmış çözülmez bir durumdayız garip ülkeyiz
  • cemil cemil 1 dk önce
    Tabi DAİŞ yeniden canlanır DAİŞİN iplerini elinizde tutuyorsunuz tasmasını bırakıp bak biz demiştik Türkleri uyarmıştık diyeceksiniz karaktersiz şerefsizler nasıl olsa it sizin itiniz.
  • HIRSIN SONU HASARETİR BEDÜZAMANHIRSIN SONU HASARETİR BEDÜZAMAN2 dk önce
    YILAN BESLEYİPTE BENİSOKMAZ DİYE DÜŞÜNEN YILAN NIN FITATI ÜZERE YAŞAR
  • konyalıkonyalı12 dk önce
    Fıransa popon yiyorsa sende gel akıl verme kahpeler ama sizde nerde o yürek
  • KARADERELİKARADERELİ16 dk önce
    Dualı Mehmed'im çıktı sefere, Dünyaya sığmaz, zalimin korkusu.Hodri meydan! çık ortaya kefere,Yaktı gemileri "İslam ordusu"Zulmün bıçağı göğüse dayandı!Allah'ı bilen, gönüller uyandı!Karanlık koyu, sabaha az kaldı, İman güçlü, döndü İslam Ordusu. Çok şükür millet, kaptırmadı özü, İçteki hainlere de var sözü,Hak geliyor, korktu küffarın gözü!Adalet yazacak! İslam Ordusu. Mümin gördü mü, titrer kafir yürek Devleşir gözlerinde, kazma kürek,Kurt peşinde çoktur, havlayan köpek,Korksun zalim! geldi İslâm ordusu.Sil gözyaşlarını, ağlama çocuk,Çiçek açsın yüzün , bak boncuk boncuk.Zamanın vicdanına, oturdu cuk,Son destanı yazar, İslam Ordusu. Gözü dikmiş yurduma kalleş gavur,Kanımızla boğ! vur Mehmed'im vur,Açılsın çiçekler! kucaklasın nur,Huzura pınardır, İslam ordusu. Tarihe imzadır! toplu secdeler,Ümmete sabahtır! döndü Mehmet'ler, İnmeye hazır, duada melekler, Mazlumlara yardır! İslam Ordusu.15.ekim.2019 Kaynarca

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
  1. Türkiye ziyareti öncesi orada..
  2. Murat Alan’a saldıran ülkücü, asker..
  3. 'PKK destekçisinin Kadıköy..
  4. Yasanın kabulü sonrası Gül'den..
  5. Çanakkale'de izinsiz kazı yapanlara..
  6. TSK'dan bağış! O ülkenin askerlerini..
  7. Dışişleri Bakanlığındaki atama..
  8. TOKİ 16 ilde 130 iş yeri ve 91 konutu..
  9. Samsun'da feci kaza! 2 yaralı
  10. Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp..
  11. Naci Ağbal, 2020 büyüme hedefini..
  12. O ülkeden YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!
  13. Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih..
  14. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına..
  15. Bahaettin Karakoç vefatının 1. yılında..
  16. Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler..
  17. ‘Ümmetin Sesi’ yeni merkezinde
  18. İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
  19. Kritik saatler! Türkiye ve ABD masaya..
  20. Alan'a saldırı davası başladı
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular