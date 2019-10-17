Fransa'dan YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı diplomasi izleyen Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Bağdat'a doğru yola çıkmadan önce BFM TV'ye konuştu.

Türkiye'ye suçlama

Suriye'deki durumun son derece ciddi bir noktaya geldiğini ve DAEŞ'in yeniden canlanması riskinin büyüdüğünü belirten Le Drian, "Türkiye'nin saldırısının ardından durum çok ciddi bir noktaya ulaştı. Her zaman DAEŞ'in yenildiğini düşündük. Ama bu doğru değil. Güvenliğimiz söz konusu. Bu saldırı DAEŞ için açık kapı demek. Her zaman fırsat olduğunda savaşmaya hazırlar" dedi.

YPG'ye akıl verdi: PKK terörünü kınayın

Fransız isim terör örgütü PKK/YPG'ye de akıl verdi. YPG'ye "PKK ile anılmak istemiyorsanız aranıza mesafe koyun" diye seslenen Le Drian, "YPG'nin PKK'dan otonom (özerk, ayrı) olduğunu ve PKK terörünü kınadığını da açıklıkla söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İstemeden itiraf etti

Fransız bakan bu çağrısıyla, Avrupa'nın "YPG, PKK ile bir değildir. Onlar DAEŞ'e karşı mücadele eden Kürt savaşçılardır" tezinin nasıl yalan olduğunu ve YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu itiraf etmiş oldu.