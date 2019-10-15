Bulgaristan, ABD'nin yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, duyurusunu yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. Amerika'nın yaptırım kararına ise ilk tepkiyi Bulgaristan Savunma Bakanı gösterdi.

"Yaptırımlar her şeyi zorlaştırıyor"

Bulgaristan Ulusal Radyosu'na konuşan Krasimir Karakaçanov, "Biz, yaptırımlara başvurmadan çözüm aranmasının taraftarıyız, çünkü yaptırımlar ancak her şeyi zorlaştırır, çünkü bu en çok bizi etkiliyor, zira sığınmacı akını ilk olarak Bulgaristan ve Yunanistan'a yönelecek" dedi.

En iyi seçenek: Barışçıl çözüm!

Bakan, "Yani bizim için en iyi seçenek, yaptırım talep etmeden soruna barışçıl çözüm aramak, çünkü bu yanıt olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tehdit ettiği şeyi dışa çıkarabilir" diye kaydetti.

Sığınmacı krizinin çıkması durumunda Bulgaristan'ın susmayacağı uyarısında bulunan Karakaçanov, Avrupa ülkelerinin bu konuda sıkça yavaş davrandığından yakındı. Bulgaristan'ın gereken tüm önleyici tedbirler almaya devam ettiğini dile getiren Savunma Bakanı, "Halihazırda Bulgaristan için yaptırımın girişimcisi rolünü oynamak kesinlikle uygun değil, bu çıkarlarımıza uygun değil" dedi.

Avrupa ülkelerinin birkaç yıl önce Bulgaristan'ın Türkiye sınırında duvar inşa etme niyetini kınadığını hatırlatan Karakaçanov, "Bize, Avrupa'nın, duvarları olan Avrupa değil, insanların serbestçe hareket edebildiği Avrupa olduğunu söylüyorlardı" diye ekledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, duyurusunu yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

Yaptırım listesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil edilirken; Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin atılan adımın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi için bazı lisansları işleme koyabileceği belirtildi.