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O ülkeden skandal karar: Peçe ve Burka takmak resmen yasaklandı!

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
O ülkeden skandal karar: Peçe ve Burka takmak resmen yasaklandı!

Parlamentoda 31 Mayıs'ta yapılan oylamada 30'a karşı 75 oyla kabul edilen "Örtünme Yasağı" başlıklı yasaya göre, Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanacak.

Yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek.

Yasağa karşı başkent Kopenhag ve ülkenin ikinci büyük kenti Arhus'ta akşam saatlerinde protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Cezaları Cezayirli iş adamı ödeyecek
Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, peçe yasağının kişinin özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle peçe cezalarını ödemek için bir fon kurmuş ve 6 ülkede bin 500'den fazla ceza ödemişti.

Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanların nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
  1. Danimarka
  2. Peçe ve burka yasağı
  3. yürürlüğe girdi
  4. Skandal karar

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    "YAHU PECENIN ARKASINDA TERÖRISMI VAR KADINMI VAR BILEMEZSIN IBNEMI VAR HIRSIZMI VAR KATILMI VAR NEREDEN BILECEKSIN" demıs bır yorumcu. Bır Arap ulkesınde 7yıl boyunca ogretım uyesı olarak calıstım. Kız ogrencılerımın yarısından fazlası pecelı olurdu. Ona ragmen hepsını ısmen tanırdım. Insanogluna Allah oyle hassas bır goz vermıskı, herkesın yuruyusu, omuz yapısı, hareketlerı arasında ufak farklar var ve emın olun bır erkek pecede taksa carsaf da gıyse ınsanların %90ı bu kısıyı kolaylıkla kadınlardan ayırt eder. Kadınlar ve erkeklerın omuz/boy oranları cok farklı. Bu yasaklar bır tehdıt algısından degıl, tesettur dusmanlıgından konuluyor. Bılıyorsunuz Fransada lıselerde, degıl basortusu, uzun etek bıle yasak. Onda ne gıbı bır sakınca var?
  • CEROMONICEROMONI1 sa önce
    YAHU PECENIN ARKASINDA TERÖRISMI VAR KADINMI VAR BILEMEZSINIBNEMI VAR HIRSIZMI VAR KATILMI VAR NEREDEN BILECEKSIN BIR TEK GÖZLERI GÖZÜKÜYOR BENCE BU SKANDAL FILAN DEGIL ÜLKELERIN IC EMNIYETI ACISINDAN COK ÖNEMLIDIR
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