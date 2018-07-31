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Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!

Makedonya Devleti, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine yol açmak için Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmek üzere 30 Eylül'de referanduma gitme kararı aldı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:38
Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!

Üsküp ve Atina geçen ay Makedonya ismi üzerinde 27 yıl süren anlaşmazlığı bitirmek üzere, ülkenin ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirme konusunda tarihi bir anlaşma imzalamıştı.

Yunanistan, ülkesinin kuzey bölgesinin aynı ismi taşıması sebebiyle Üsküp’ü toprak ve kültür mirasına el koyma düşüncesiyle suçluyordu.

İsim değişliği ile Makedonya’nın Yunanistan’la uzun süre devam eden anlaşmazlığın bitirilmesinin yanında NATO’ya girme yolu ve Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin başlamasına imkan sağlanmış olacağı kaydedildi.

Pazartesi günü Makedonya meclisinde oylamaya katılan 120 milletvekilinin 68’i, Başbakan Zoran Zaev’in sosyalist hükümetinin, ülke için yeni isim belirlenmesi için referandum teklifine onay verdi.

REFERANDUM 30 EYLÜL'DE

30 Eylül’de yapılacak referandumda halka, “NATO ve Avrupa Birliğine girmek için Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmayı kabul ediyor musunuz” şeklinde bir soru sorulacak.

Referanduma karşı olan Makedonya’nın milliyetçi muhalefet partisi VMRO-DPMNE meclis oylamasını reddederek meclisi terk edip oylamaya katılmadı. Muhalif VMRO-DPMNE partisinin ileri gelenlerinden Igor Januse referandumda sorulacak sorunun karmaşık ve çok yüzlü olmasının yanında manipülatif olduğunu söyledi. Igor Januse, ‘Evet’ oyunun Makedonya Cumhuriyet’nin anayasal ismini değiştirmekten çok daha fazla şeyi içerdiğini söyledi.

Zaev'un sosyalist hükümetinin referandum ile Makedonya halkının eski Makedon halkına ait olan işaretleri de kaldırmasının beklendiği kaydedildi.

Makedonya’nın yapacağı referandumdan sonra Yunanistan parlamentosunun Makedonya’nın NATO ve Avrupa Birliğine üyelik teşebbüsü hakkındaki veto kaldırmasını onaylamasının beklendiği belirtildi.

Makedonya Yunanistan'ın kuzeyinde ve Bulgaristan'ın batışında Arnavutluk’un doğusunda bulunuyor. Tarihi Makedonya, şimdiki Yunanistan topraklarında bulunan Selanik’i de içine alan bölgeyi de kapsıyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:38
  1. Makedonya
  2. NATO
  3. AB
  4. Avrupa Birliği
  5. İsim değişikliği
  6. referandum
  7. kritik karar

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