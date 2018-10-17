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O ülkeden flaş karar! Artık dolar kullanmayacaklar

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ülkesindeki tüm bankacılık işlemlerinde artık ABD dolarının yerine avro ve yuan gibi para birimlerinin kullanılacağını duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:44
O ülkeden flaş karar! Artık dolar kullanmayacaklar

Aissami, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te,  hükümetin Venezuela'daki krizle mücadele için ortaya koyduğu Ekonomik İyileşme ve  Yükselme Programı çerçevesinde aldığı kararları açıkladı.

Venezuela'ya yapılan ekonomik saldırılarda ABD dolarının bir silah  olarak kullanıldığını belirten Aissami, artık ülkesindeki bankacılık işlemlerinde  bunun yerine avro ve yuan gibi para birimlerine geçileceğini söyledi.

 

ABD tarafından ülkesine uygulanan mali yaptırımların uluslararası  hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aissami, buna karşın hükümet olarak böyle bir  bahanenin arkasına saklanmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

Tareck El Aissami, yaptırımların tarım ve eczacılık alanındaki bazı  özel şirketleri dahi hedef aldığına değinerek, bunun emperyalizmin çılgınlığının  nerelere kadar uzanacağını gösterdiğini anlattı.

ABD'nin bir yandan yaptırımlarla Venezuela'nın uluslararası ödeme  işlemlerini durdurduğunu diğer yandan da Venezuela halkına yardım etmekten  bahsettiğini hatırlatan Aissami, bu durumun "ABD hükümetinin ikiyüzlülüğünü" gösterdiğine dikkati çekti.

Aissami, "Buradan duyuruyorum; Venezuela halkına yapabilecekleri en  iyi yardım emperyalizmin pençelerini, katillerini ve suçlularını ülkenin  üzerinden çekmesidir. Bizi özgür bıraksınlar, kimsenin yeni sömürgesi  olmayacağız." dedi.

Diğer önlemler

Piyasaya 2 milyar avroluk bir meblağ sürüleceğini aktaran Aissami,  bunun yanında üreticiler için kasım ve aralıkta hükümetin yeni tekliflerinin  olacağını kaydetti.

Aissami, ayrıca hükümetin, Kolombiya sınırındaki kaçakçıların  cezalandırılması amacıyla kurucu meclisten bir düzenleme yapmasını isteyeceği  bilgisini verdi.

Basın toplantısında, Ekonomi ve ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa  ile Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez hazır bulundu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:44
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