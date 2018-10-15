Ağaç AŞ
0553 313 94 23

O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın güneyindeki Sangeang Api Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 23:43
O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Yerel basındaki haberlere göre, Sumbawa adasında bulunan Sangeang Api Yanardağı kül püskürtmeye başladı.

Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, yanardağdaki aktivitelerin incelendiğini, alarm seviyesinin 2 olduğunu duyurdu.

Adanın en aktif yanardağlarından biri olan Sangeang Api en son 2014 yılında faaliyete geçerek, 3 bin kilometrelik mesafeye kül saçması üzerine bölgede çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Hükümet, yanardağın çevreye yaydığı küllerin tehlike oluşturması ve bölgede tsunami ihtimaline karşı evlerini boşaltan binlerce kişinin barınması için geçici çadırlar kurdurmuştu.

Volkanik küllerin Avustralya’ya ulaşması üzerine, Darwin Uluslararası Havaalanı'ndaki uçak seferleri de iptal edilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 23:43
  1. Endonezya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi! Damada egzoz taktılar!
    1. Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi!..
    2. O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete..
    3. İİT'den su kıtlığı uyarısı! 14 üye..
    4. Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    5. Konsolosluktaki incelemede 'Münevver..
    6. 'Çöldeki Davos' konferansına Kaşıkçı..
    7. Real Madrid, dev operasyonun düğmesine..
    8. Mursi hakkında verilen dördüncü nihai..
    9. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    10. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Üçlü..
    11. Gökhan Töre'den buzları eriten Şenol..
    12. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    13. Cengiz için 60 milyon euro!
    14. Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi..
    15. Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaşlı..
    16. Suudi Başkonsolosluğunda "mavi ışık"la..
    17. Krizde son perde! İstanbul'la tüm..
    18. Harvard Üniversitesine "ırkçılık"..
    19. Kolit nedir? Belirtileri nelerdir?
    20. Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?