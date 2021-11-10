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Avrupa O ülkedeki hastaneler alarm veriyor: Yoğun bakımlar dolup taşıyor!
Avrupa

O ülkedeki hastaneler alarm veriyor: Yoğun bakımlar dolup taşıyor!

Hollanda’nın güneyindeki Limburg eyaletindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 02:37:00 - 2021-11-10 02:37:23
O ülkedeki hastaneler alarm veriyor: Yoğun bakımlar dolup taşıyor!

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'ye hitaben yapılan açıklamaya Limburg bölgesindeki beş hastanenin yönetimi imza attı.

Açıklamada, yoğun bakım yatak kapasitesinin tamamen dolduğunu belirten hastaneler, sağlık sisteminin durmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Muhtemel yoğunluklara karşı hazırlandıklarını belirten hastaneler, vakaların beklenenin çok üzerinde yükseldiğini ve mevcut durumun yerel düzeyde acil durum (siyah kod) teşkil ettiğini kaydetti.

Hastanelerdeki personel eksikliği

Başta hemşire olmak üzere hastanelerdeki personel eksikliğine değinilen açıklamada, COVID-19 hastalarına bakmak için diğer hastaların ihmal edilmesi tehlikesiyle kaşı karşıya kalındığına dikkat çekildi.

Polikliniklerin yüzde 144, yoğun bakımların yüzde 136 kapasiteyle çalıştığı belirtilen açıklamada, 3. doz aşıların bir an evvel başlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, durumun Limburg için geçerli olsa da Hollanda'nın diğer bölgelerinin de yakında benzer bir durumda kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Günlük vaka sayılarının ekim ayının başından beri yükseldiği Hollanda'da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

Hollanda'da COVID-19 ve varyantlarıyla mücadelede öncelikli olarak 80 yaşın üzerindekilere veya kronik rahatsızlığı bulunanlara 6 Aralık itibarıyla üçüncü doz aşının uygulanması kararı verilmişti.

Hollanda halk sağlığı enstitüsü yaptığı açıklamada, geçen hafta ülke genelindeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerine 204 COVID-19 hastasının kabul edildiğini ve önceki haftaya göre %40'lık bir artış olduğunu bildirdi.

 

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