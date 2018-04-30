Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülke'de yıldırım çarpması 2 bin kişiyi öldürdü!

Bangladeş'te 2010 ile 2018 yılları arasında 2 bin 81 kişi hayatını kaybetti..

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:28
O ülke'de yıldırım çarpması 2 bin kişiyi öldürdü!

Geçen 8 sene üzerine yapılan araştırmalara göre, dünya üzerinde düşen yıldırımların yüzde 25'i sadece Bangladeş'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bangladeş dünyada olan doğal afetlerin en çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ YILDIRIM ÇARPMASINDAN ÖLÜYOR

Birçok doğal afetin oluştuğu ülkede son 10 yılda en çok şimşek çakması ve yıldırım düşmesi olayları meydana geliyor. Şimşek çakması sonucu Bangladeş'te 2010 yılında 124, 2011'de 179, 2012'de 301, 2013'te 285, 2014'te 210, 2015'te 277, 2016 yılında 350, 2017 yılında 205 ve 2018 yılında da yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti.
Binlerce vatandaşın da yaralandığı olaylarda farklı yerel ve uluslararası organizasyonların araştırmalarına göre ise, ölenlerin sayısının 3 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Analizlerde, yıllar boyunca meydana gelen yıldırım düşmelerinin yüzde 50 oranında Mart ve Mayıs ayları arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

DÜN DE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şimşek çakması sonucu dün Bangladeş'in kuzeyinde yer alan Sirajganj ve Magura şehrinde 9 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta ise aynı bölgede 5 kişi yaşamını yitirmişti. Meteoroloji uzmanlarına göre, iklimin değişimi ve büyük ağaçların kesilmesi sonucunda yıldırım düşme olayı gittikçe artıyor. Yetkililer tarafından vatandaşlara gereken uyarılarda bulunulmaması ve bu tür doğal afetler ile ilgili bilgilerin verilmemesi sonucu gün geçtikçe daha fazla insanın zarar gördüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:28
  1. Bangladeş
  2. yıldırım çarpması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!
    1. PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!
    2. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin hain..
    3. 2018 yaş çay fiyatı açıklandı
    4. ABD destekli PKK'dan Menbiç'te..
    5. Şehit babasının feryadı: Yavrum oraya..
    6. Fransa'dan bisikletle Bartın'a geldi!..
    7. Mısır Kralı, Messi'yle yarışıyor!
    8. Maden ocağından acı haber geldi!
    9. Kılıçdaroğlu: Adayımız CHP'li..
    10. Turist sayısında rekor artış
    11. İşte Hürriyet'in başına geçen isim!
    12. "Martı Adası" keşfedilmeyi bekliyor
    13. Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı
    14. Çiftçinin yüzünü Kanola güldürüyor!
    15. 8 köy yağmur duasına çıktı
    16. Boydakların FETÖ'ye kaç milyon..
    17. Başbakan açıkladı! O borçlar siliniyor
    18. "Bu seçim eski sistemle yeni sistemin..
    19. İsrail'den kritik İran açıklaması: Bu..
    20. Yaş çay alım fiyatı açıklandı
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi