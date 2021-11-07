O ülkede yaşayan gurbetçilere müjde: Son 40 yılın en büyük zammı yapılacak!

Almanya’da emeklilik maaşlarına Temmuz 2022 itibariyle en az yüzde 5 zam geleceği açıklandı. Alman haber ajansı “Deutsche Presse-Agentur” (DPA)’nın, Alman emeklilik sigortası raporuna dayandırarak (2021) aktardığı habere göre, bu zammın Batı Almanya’da 5,2, Doğu Almanya’da ise 5,9 olacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde zamların bu oranda gerçekleşmesi durumunda, emeklilik maaşı bin Euro olan bir kişi 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Batı Almanya’da 52 Euro, Doğu Almanya’da ise 59 Euro daha fazla maaş alacak.

“2023’de de büyük zam gelecek”

Öte yandan Almanya’da 2023 yılında da emeklilik maaşlarında yine en az yüzde 5 civarı bir zam bekleniyor. Buna göre Batı Almanya’da zam oranının yüzde 4,9, Doğu Almanya’da ise yüzde 5,7 olacağı tahmin ediliyor.

40 yıl sonra bir ilk

Emeklilik maaşlarının bu oranlarda zamlanması durumunda özellikle Batı Almanya’da 40 yıl sonra ilk kez bu denli bir zam yapılmış olacak. Batı Almanya’da en son 1983 senesinde emeklilik maaşları yüzde 5,59’luk oranla zamlanmıştı.