  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa O ülkede yaşayan gurbetçilere müjde: Son 40 yılın en büyük zammı yapılacak!
Avrupa

O ülkede yaşayan gurbetçilere müjde: Son 40 yılın en büyük zammı yapılacak!

Almanya’da emeklilere son 40 yılın en büyük zammının yapılacağı müjdesi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 04:58:00 -
O ülkede yaşayan gurbetçilere müjde: Son 40 yılın en büyük zammı yapılacak!

Almanya’da emeklilik maaşlarına Temmuz 2022 itibariyle en az yüzde 5 zam geleceği açıklandı. Alman haber ajansı “Deutsche Presse-Agentur” (DPA)’nın, Alman emeklilik sigortası raporuna dayandırarak (2021) aktardığı habere göre, bu zammın Batı Almanya’da 5,2, Doğu Almanya’da ise 5,9 olacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde zamların bu oranda gerçekleşmesi durumunda, emeklilik maaşı bin Euro olan bir kişi 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Batı Almanya’da 52 Euro, Doğu Almanya’da ise 59 Euro daha fazla maaş alacak.

“2023’de de büyük zam gelecek”

Öte yandan Almanya’da 2023 yılında da emeklilik maaşlarında yine en az yüzde 5 civarı bir zam bekleniyor. Buna göre Batı Almanya’da zam oranının yüzde 4,9, Doğu Almanya’da ise yüzde 5,7 olacağı tahmin ediliyor.

40 yıl sonra bir ilk

Emeklilik maaşlarının bu oranlarda zamlanması durumunda özellikle Batı Almanya’da 40 yıl sonra ilk kez bu denli bir zam yapılmış olacak. Batı Almanya’da en son 1983 senesinde emeklilik maaşları yüzde 5,59’luk oranla zamlanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!
Gündem

Muhterem İnce'den Lütfü Türkkan'a tepki!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ağza alınmayacak küfrüne tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce,..
ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık
Dünya

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli bir ismi casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladıklarını duyurdu.
Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay