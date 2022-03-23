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Gündem O ülkede yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye terör saldırısı!
Gündem

O ülkede yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgeye terör saldırısı!

Somali'nin başkentinde bulunan Mogadişu Uluslararası Havalimanı yakınlarında Eş Şebab tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 14:58:00 - 2022-03-23 14:59:21

Somali'nin başkentinde bulunan Mogadişu Uluslararası Havalimanı yakınlarında Eş Şebab tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, havalimanı yakınında bulunan AMISOM'a ait askeri üs saldırının hedefi oldu.

Bölgede aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e ve Batılı ülkelere ait temsilcilikler de bulunuyordu.

Saldırı sonrasında havalimanında uçuşlar durduruldu.

Bölgede çatışmaların devam ettiği, Mogadişu hükümetine bağlı askeri güçlerden ölü ve yaralılar olduğu ifade ediliyor.

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