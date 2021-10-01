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Avrupa O ülkede vizonlara da korona aşısı vurulacak
Avrupa

O ülkede vizonlara da korona aşısı vurulacak

Finlandiya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında vizonları Covid-19 salgınına karşı aşılama kararı alan ilk ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:24:00 -
O ülkede vizonlara da korona aşısı vurulacak

Aşı kararı, ülkede kürk çiftliklerindeki vizonları korumak için alındı. Hayvanların aşılanması için yaklaşık yarım milyon doz aşı ayrıldı. "FurcoVac" adı verilen aşının geliştirilme süreci, geçen yılın sonbahar aylarından bu yana devam ediyordu.

Aşı, Finlandiya Gıda Kurumu ve Helsinki Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı tarafından geliştirildi. Çalışmaların ardından aşıya ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verildi.

Danimarka, Hollanda ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde vizonlarda mutasyonlu Covid-19 görülmesi üzerine milyonlarca vizon itlaf edilmişti. 

 

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