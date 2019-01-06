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Avustralya’daki uçak kazasında 5 kişi kurtuldu

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi ciddi bir yara almadan sağ olarak kurtulmayı başardı.

06 Ocak 2019 Pazar 08:07
Avustralya’daki uçak kazasında 5 kişi kurtuldu

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi bulunuyordu. Victoria Acil Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Kazadan sağ kurtuldular

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 08:07
  1. Avustralya
  2. uçak kazası

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