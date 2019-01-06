Avustralya’daki uçak kazasında 5 kişi kurtuldu
Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi ciddi bir yara almadan sağ olarak kurtulmayı başardı.06 Ocak 2019 Pazar 08:07
Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi bulunuyordu. Victoria Acil Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.
Kazadan sağ kurtuldular
Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.
Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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