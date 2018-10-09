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O ülkede tehlikeli uyarı: Gittikçe çoğalıyor

Hindistan'da uzmanlar, iklimdeki ani değişikliklerin,  dang humması, sıtma ve şiddetli grip vakalarında artışa sebepolduğu konusunda  uyardı.

09 Ekim 2018 Salı 22:12
O ülkede tehlikeli uyarı: Gittikçe çoğalıyor

Yerel basında yer alan haberlerde, ülke genelinde geçen hafta 488 yeni  dang humması vakası görüldüğü ve bunlardan 169'unun başkent Yeni Delhi'de olduğu  kaydedildi.

Yeni Delhi Belediyesinin paylaştığı verilerde, bu yıl içinde kentte  650 dang humması, 347 sıtma vakası görüldüğü belirtildi.

Fortis Hastanesi doktorlarından Vikas Maurya, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, sivrisinekler için üreme alanı sağlayan iklim değişikliğinin  sabit olmadığını kaydetti. Maurya, "Hava durumunu izlerseniz, bunun sabit  olmadığını görürsünüz. Bir gün yağmur yağar, su toplanır ve daha sonra 2-3 gün  yağmur yağmaz ve sonra tekrar yağmur yağar. Yani, durgun su için herhangi bir  fark yaratmıyor. Eylül ayının son haftasında da böyle oldu ve simdi sonuçları  görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sir Ganga Ram Hastanesi'nden Dr. Atul Kakar da yağmurdan sonra  vakalarda artış görüldüğünü, hastalığa has belirtilerin kendini göstermesinin  yaklaşık 10 gün aldığını söyledi.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül  ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang  humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva  oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin  sürekli ilaçlanması gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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