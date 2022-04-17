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Korona Virüs O ülkede son iki yılda ilk kez vaka görülmedi!
Korona Virüs

O ülkede son iki yılda ilk kez vaka görülmedi!

Cezayir'de Kovid-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk kez vaka tespit edilmediği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 22:17:00 -
O ülkede son iki yılda ilk kez vaka görülmedi!

Cezayir'de Kovid-19 salgınının ülkede baş göstermesinden bu yana, ülkede ilk defa vaka tespit edilmediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki vakalardan kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmadığı da kaydedildi.

Kovid-19 salgınının ülkede görülmesinden bu yana ilk kez sıfır vaka seviyesine ulaşılırken, Cezayir'de toplam Kovid-19 vaka sayısının şu ana kadar 265 bin 739 olduğu, 6 bin 874 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bir süredir vaka ve vefat sayılarının azaldığı Cezayir'de son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Cezayir'de ilk vaka 25 Şubat 2020'de, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart 2020'de gerçekleşmişti.

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